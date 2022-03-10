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Назван победитель Всероссийского конкурсного отбора лучших женских проектов

«Нет недосягаемых высот» назван победителем конкурса лучших женских проектов

Фото: АНО «Россия - страна возможностей»

Нижегородский социальный проект по адаптивному скалолазанию для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Нет недосягаемых высот» назван победителем Всероссийского конкурсного отбора лучших женских проектов. Об этом сообщает портал «Нижний 800».

Как рассказала автор проекта Наталия Кожекова, «Нет недосягаемых высот» — это проект с доказанной эффективностью по адаптивной физической культуре. «Мы самостоятельно создаем новую российскую программу реабилитации и помощи особым людям, программу подготовки специалистов и волонтеров в этой области», — добавила она.

Кроме того, в рамках проекта реализуется научная деятельность, а также инициируются и продвигаются новые специализированные спортивные соревнования.

Конкурсный отбор проходил в рамках проекта «Женщины за здоровое общество». Награжнение победителей проходило в Совете Федераций.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки окончания горнолыжного сезона на курортах Кавказа. В этом году благоприятная для катания на горных лыжах и сноубордах погода сохранится до конца марта.

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Мария Гейн
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