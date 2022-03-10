В КНР заявили о готовности решительно предотвратить независимость Тайваня

Армия Китая готова принять жесткие меры для предотвращения независимости Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готова принять решительные и жесткие меры для предотвращения независимости Тайваня. Об этом заявил представитель делегации НОАК и Народной вооруженной полиции (аналог внутренних войск) У Цян, передает ТАСС.

«Чем больше США и Япония будут гнать волну по тайваньскому вопросу, тем более жесткие действия мы предпримем для защиты национального суверенитета и территориальной целостности», — предостерег он.

У Цян указал, что военные КНР «никогда не потерпят» сепаратистских действий по реализации «независимости Тайваня» и вмешательства внешних сил. Однако он подчеркнул, что боевая подготовка и военные учения армии не направлены против тайваньских соотечественников.

«Действия администрации тайваньской Демократической прогрессивной партии и их сговор с внешними силами суть основная причина нынешней напряженности и пертурбаций в Тайваньском проливе», — сказал представитель армейской делегации.

В начале февраля представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что правительство США должно признать концепцию единого Китая и прекратить вооружать Тайвань. В противном случае китайское правительство примет должные и эффективные меры для обеспечения безопасности и укрепления суверенитета. Власти также рассматривают вариант усиления активности НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы тем самым заставить Вашингтон считаться с Пекином.