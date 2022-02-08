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В КНР решили заставить США признать единый Китай

МИД КНР призвал США прекратить поставки вооружения для Тайваня и признать единый Китай

Фото: Ashley Pon / Getty Images

Правительство США должно признать концепцию единого Китая и прекратить вооружать Тайвань. В противном случае китайское правительство примет должные и эффективные меры, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на пресс-конференции ведомства.

«КНР выражает в этой связи решительный протест и резкое осуждение. Призываем США строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике [о признании официального Пекина], план о поставках вооружений Тайваню должен быть немедленно аннулирован», — призвал дипломат.

В противном случае китайское правительство намерено принять «должные и эффективные меры для того, чтобы решить вопрос обеспечения интересов в сфере безопасности и укрепления суверенитета». Власти также рассматривают вариант усиления активности Народно-освободительной армии Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы тем самым заставить Вашингтон считаться с Пекином.

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Ранее МИД Тайваня раскритиковал совместное заявление, принятое президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином перед церемонией открытия зимней Олимпиады в Пекине. Внешнеполитическое ведомство острова обратило внимание на тот факт, что в документе подтверждается принцип «одного Китая». Власти Тайваня также упрекнули Китай в том, что он принуждает другие страны и международные организации «предпринимать действия против их воли».

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Дмитрий Сотак
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