Российские миллиардеры начали спасать яхты и самолеты от изъятия в Дубае

Бизнесмены из России направили свои яхты и самолеты на Мальдивы и в Дубай на фоне санкций

Российские бизнесмены решили спасать свое имущество от возможного изъятия на фоне подготовки новых санкций США и стран Европы из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает Business Insider.

Известно, что западные лидеры начали отслеживать и замораживать активы множества российских компаний и миллиардеров, в том числе принадлежащие им яхты, особняки и частные самолеты. Среди государств, которые проводят полную инвентаризацию имущества попавших под санкции россиян, числятся США и многие страны Европейского союза.

По информации издания, спрос на покупку апартаментов в Дубае со стороны российских клиентов значительно вырос в марте. Кроме того, в водах ОАЭ пришвартованы несколько яхт бизнесменов из России. В частности, судно Madame Gu олигарха Андрея Скоча, а также как минимум еще три крупные яхты, предположительно, принадлежащие российским предпринимателям.

Журналисты также считают, что попавшие под ограничения богачи переправляют в Дубай и другие эмираты личные самолеты. Например, 4 марта в город прибыло воздушное судно миллиардера Аркадия Ротенберга, который ранее попал под санкции США.

Помимо этого, согласно данным канала отслеживания судов Marine Traffic, еще три яхты, которыми владеют российские бизнесмены, направляются в сторону Мальдив и Черногории. Известно, что данные государства не имеют договоров об экстрадиции с США.

Ранее Европейский союз официально принял санкции против России. В санкционный список вошли 351 депутат Госдумы, которые проголосовали в поддержку обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики ДНР и ЛНР, и еще ряд физических лиц и организаций, «сыгравших роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».