Названы самые популярные предметы на ЕГЭ у московских школьников

Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ у московских школьников в 2022 году стали обществознание, английский язык и информатика. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, обществознание и английский язык из года в год остаются самыми выбираемыми предметами у одиннадцатиклассников. В 2022 году обществознание выбрала половина выпускников, английский — 34 процента.

Стоит отметить, что растет интерес к информатике. В этом году ее будут сдавать более 19 тысяч человек — почти на две тысячи больше, чем в прошлом году. Востребованность этого предмета связана с тем, что его чаще выбирают учащиеся ИТ-классов Анастасия Ракова заммэра Москвы

Ракова рассказала, что в современных московских ИТ-классах школьники изучают информационную безопасность, программирование, технологии искусственного интеллекта. Кроме того, во время уроков информатики можно поработать над проектами вместе с учеными и познакомиться с деятельностью ведущих российских ИТ-компаний.

Как проходит ЕГЭ в Москве

Для получение аттестата о среднем общем образовании необходимо успешно сдать два обязательных экзамена — по русскому языку и математике базового или профильного уровня. Профильный уровень нужен только тем, кто поступает в технические вузы. В связи с этим самым массовым предметом на ЕГЭ остается русский язык. В этом году его планируют сдавать более 78 тысяч школьников, в том числе — 68 тысяч московских выпускников. Математику профильного уровня сдают более 42 тысяч учащихся, базового — более 35 тысяч.

87 000 человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2022 году, из них свыше 68 тысяч — выпускники текущего года

В 2022 году выпускные экзамены по всей России будут проходить в три этапа: досрочный период состоится с 21 марта по 18 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 20 сентября. Основной период начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по профильной и базовой математике — 2 и 3 июня. ЕГЭ по истории и физике пройдут 6 июня, по обществознанию — 9 июня, по биологии — 14 июня. В этот же день состоится письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам состоится. Устная часть запланирована на 16 и 17 июня. Экзамены информатике пройдут 20 и 21 июня. Также с 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.