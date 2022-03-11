В России предупредили иностранные IT-компании об ответственности за фейки

Сенаторы Климов и Пушков напомнили зарубежным IT-компаниям о санкциях за фейки

Иностранные IT-компании в России могут столкнуться с санкциями, вплоть до полной блокировки, в случае распространения непроверенной или фейковой информации. Об этом говорится в совместном заявлении главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрея Климова и главы комиссии Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова, опубликованном в Telegram-канале верхней палаты парламента.

«Интернет-сети и платформы, которые попытаются нарушать российское законодательство, неизбежно ощутят на себе последствия применения соответствующих ответных мер воздействия», — предупредили сенаторы.

Юридической основой таких мер будут законы, регулирующие деятельность IT-компаний, административный и уголовный кодексы, а также закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». «Эти законы (...), в частности, влекут замедление трафика, запрет на размещение рекламы и, в случае злонамеренных нарушений, полную блокировку этих каналов на территории Российской Федерации», — напомнили Климов и Пушков.

Они также понадеялись, что работающие в России зарубежные платформы учтут уроки компаний Meta Platforms и Twitter, заблокированные в стране «за конкретные противоправные действия».

Ранее 11 марта Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Instagram на территории России. Причиной такого решения стало то, что американская компания Meta (бывшая Facebook), которой принадлежит площадка, разрешила публиковать на платформе посты с призывами к насилию в отношении российских военных.

Кроме того, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении корпорации по статьям 280 и 205.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»; «Содействие террористической деятельности»).