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В Дагестане стартовал первый телевизионный фестиваль «Юность! Полет! Мечта!»

В Дагестане стартовал первый мультижанровый эстрадный фестиваль юных талантов

Изображение: Министерство культуры Республики Дагестан

В Дагестане стартовал первый мультижанровый телевизионный эстрадный фестиваль юных талантов «Юность! Полет! Мечта!». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского министерства культуры.

Принять участие в мероприятии могут исполнители в возрасте от 17 до 25 лет, приславшие до 15 апреля 2022 года видеозаписи своего выступления.

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«Всего предполагается три концерта с участниками (1/4 финала, полуфинал, финал). Претенденты, прошедшие отборочный тур, получат возможность за счет организаторов заниматься у профессиональных вокалистов, хореографов, музыкантов», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что конкурс проводится по номинациям: эстрадный вокал, исполнение эстрадных произведений на музыкальных инструментах, разговорный жанр, современный танец и оригинальный жанр. Призовой фонд фестиваля — миллион рублей.

Ранее в марте сообщалось, что в Дагестане стартовали мероприятия, посвященные празднованию юбилея народной поэтессы Фазу Алиевой. Так, в национальной библиотеке Дагестана имени Расула Гамзатова стартовала книжно-иллюстративная выставка, посвященная юбиляру. 

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Валентина Процкова
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