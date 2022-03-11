Moody's понизило рейтинги 13 российских регионов

Moody's пересмотрело рейтинги Москвы и 12 субъектов Российской Федерации

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service объявило о понижении рейтингов 13 российских регионов, а также городов Краснодар, Омск и Волгоград. Среди субъектов, чья способность исполнять обязательства поставлена под сомнение, есть Москва и Санкт-Петербург. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Все они получили рейтинг «Са» с негативным прогнозом, что свидетельствует о преддефолтном состоянии. Базовые оценки кредитоспособности всех региональных и местных органов власти также были понижены до «Ca». Такую же оценку получили компании ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и ОАО «Западный скоростной диаметр».

На прошлой неделе Moody's дважды понизило кредитный рейтинг России — сначала с Baa3 до B3, а потом с B3 до Ca, то есть до околодефолтного уровня. При этом в агентстве подчеркнули, что даже если геополитические риски снизятся, вернуть себе прежние инвестиционные рейтинги в обозримом будущем страна не сможет.

Другое международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с «B» до «C». Как подчеркнули в компании, такой рейтинг означает уверенность в неизбежности суверенного дефолта.

Эксперты считают, что коллективные международные санкции, введенные в отношении России развитыми странами после обострения ситуации на Украине, подорвали ее возможность обслуживать государственный долг.