Российский сенатор обвинил США в подготовке к госперевороту в ДНР и ЛНР

Вице-спикер Совета Федерации Косачев обвинил США в подготовке к госперевороту в ДНР и ЛНР

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев обвинил США в подготовке к госперевороту в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, правительство Соединенных Штатов разрешило сделки для неправительственных организаций по поддержке гуманитарных проектов, а также по развитию демократии в ДНР и ЛНР. Сенатор заявил, что американские власти не видели в этом необходимости восемь лет, когда «Киев начал расстреливать три с половиной миллиона своих граждан».

«Что значит нынешний разворот? Сострадание к людям вдруг проснулось? Да нет, ровно наоборот - Вашингтон приступил к подготовке очередных госпереворотов, на этот раз в независимых ДНР и ЛНР», — отметил он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. «Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — заявил он.