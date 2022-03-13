Американист оценил угрозы США в адрес Китая

Американист Дудаков: ограничительные меры США против КНР из-за России могут быть точечными

Вашингтон может ввести лишь точечные санкции против Пекина из-за его торговых связей с Москвой. Китай не присоединится к западным санкциям против России и продолжит развивать двустороннее сотрудничество. Большая часть угроз США не будет реализована на деле, рассказал «Ленте.ру» политолог, американист Малек Дудаков.

Попытки США угрозами заставить Китай присоединиться к западным ограничительным мерам против России из-за спецоперации на Украине оказались безуспешными, поскольку они не могут повлиять на китайскую экономику без последствий для Вашингтона. Пекин адекватно оценивает риски, считает американист.

«В данном случае речь идет именно про словесные угрозы. Администрация [президента США Джо] Байдена в течение нескольких недель пыталась убедить и мотивировать Китай присоединиться к торговой изоляции России. Но это все оказалось безрезультатно, Китай не присоединился к антироссийским санкциям, не ограничивает свою торговлю с Россией. Очевидно, что это вторая экономика мира, что сводит на нет немалую часть эффекта, который американцы планировали произвести в отношении российской экономики этими западными санкциями», — объяснил он.

По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон внимательно следит за экономической поддержкой России Китаем. При этом он не ответил на вопрос, готов ли Белый дом ввести санкции против КНР, если страна попытается компенсировать потери Москвы.

Если дело будет продолжаться, и Россия успешно наладит торговлю через Китай, США будут пытаться вводить какие-то санкции Малек Дудаков Политолог, американист

«Салливан говорит, что США будут угрожать санкциями в отношении китайских банков, финансовых учреждений и компаний, которые будут помогать России обходить ограничительные меры, например, поставлять какие-то товары западных брендов. Пока это происходит на уровне риторики. У Америки уже есть опыт введения санкций в отношении китайских учреждений, но они будут носить точечный характер и вряд ли серьезно повлияют на торговлю России и Китая. Китай понимает, что торговля с Россией — это сотни миллиардов ежегодно, отказываться от нее ради следования курсу внешней политики США, с которой у Китая сейчас очень плохие отношения, смысла нет», — заключил Малек Дудаков.

8 марта США пригрозили Китаю ответными мерами за несоблюдение антироссийских санкций.

Правительство Китая призывало Запад к равноправному диалогу с Россией ради безопасности в Европе. МИД страны также осудил ограничительные меры в отношении Москвы и отказался к ним присоединяться.