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Глава МВФ оценила угрозу мирового финансового кризиса

Глава МВФ Георгиева заявила, что фонд не видит угрозы мирового финансового кризиса

Фото: Remo Casilli / Reuters

Международный валютный фонд не видит угрозы мирового финансового кризиса из-за ситуации вокруг Украины. Такую оценку дала глава фонда Кристалина Георгиева, отвечая на соответствующий вопрос. Ее заявления в эфире телекомпании «Си-би-эс» приводит ТАСС.

«Я могу сказать, что мы наблюдаем на данный момент. Мы снижаем прогнозы роста мирового ВВП в 2022 году», — добавила она, пояснив, что более суровые последствия ждут те страны, которые не смогли достаточно восстановиться после сложностей, вызванных пандемией.

Говоря о последствиях сложившейся на Украине ситуации, руководитель МВФ указала на рост цен на энергоносители, удобрения и металлы, а также отметила ускорение инфляции — в США и в развивающихся странах, таких как Мексика и Бразилия.

Российский ВВП, как следует из консенсус-прогноза опрошенных ЦБ России аналитиков, по итогам нынешнего года может снизиться на восемь процентов на фоне санкций, последовавших за началом операции на Украине. Рост индекса потребительских цен в консенсус-прогнозе по итогам года оценивается в 20 процентов.

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Платон Щукин
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