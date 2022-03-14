В ДНР ускорят наступательную операцию после ракетного удара ВСУ

Пушилин заявил о продолжении и ускорении наступательной операции ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что после ракетного удара со стороны киевских силовиков по Донецку наступательная операция сил ДНР будет продолжена и по возможности ускорена. Его цитирует РИА Новости.

«Наша обязанность — отогнать как можно дальше все системы залпового огня, артиллерию, чтобы они физически не смогли доставать до наших населенных пунктов», — заявил глава ДНР.

Он также сообщил о том, что силы республики в настоящий момент устанавливают, откуда была выпущена ракета. Огневая точка противника будет уничтожена, заверил Пушилин.

14 марта стало известно о мощном взрыве в центре Донецка. Как выяснилось, в городе упала сбитая силами ПВО украинская ракета «Точка-У». Падающими обломками, согласно последним данным, были ранены 23 человека, 16 человек погибли.

