В ДНР ускорят наступательную операцию после ракетного удара ВСУ
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что после ракетного удара со стороны киевских силовиков по Донецку наступательная операция сил ДНР будет продолжена и по возможности ускорена. Его цитирует РИА Новости.
«Наша обязанность — отогнать как можно дальше все системы залпового огня, артиллерию, чтобы они физически не смогли доставать до наших населенных пунктов», — заявил глава ДНР.
Он также сообщил о том, что силы республики в настоящий момент устанавливают, откуда была выпущена ракета. Огневая точка противника будет уничтожена, заверил Пушилин.
14 марта стало известно о мощном взрыве в центре Донецка. Как выяснилось, в городе упала сбитая силами ПВО украинская ракета «Точка-У». Падающими обломками, согласно последним данным, были ранены 23 человека, 16 человек погибли.