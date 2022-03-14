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В Минздраве ДНР уточнили число погибших от обломков украинской ракеты

Минздрав ДНР заявил о 16 погибших из-за удара украинской ракеты «Точка-У» в Донецке

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В министерстве здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР) уточнили число погибших при падении обломков ракеты «Точка-У», выпущенной в сторону Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«По оперативным данным по состоянию на 12:48 зафиксировано 16 погибших», — говорится в заявлении Минздрава.

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6 марта

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщали о 20 погибших и 9 пострадавших в результате удара украинской ракеты. Позже число получивших ранения возросло до 23. По словам главы республики Дениса Пушилина, среди погибших есть дети.

14 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над Донецком была сбита «Точка-У», выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ). Позже стало известно, что ракета несла кассетный заряд.

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Алиса Реброва
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