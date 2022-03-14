Мужчина рассказал о необычной семейной традиции и вызвал споры в сети

Мужчина поделился историей о традиции дарить ребенку игрушку из волос и вызвал споры

Пользователь Reddit поделился историей о необычной семейной традиции: среди его близких принято дарить маленькому ребенку игрушку, набитую волосами. Рассказ мужчины удивили многих других юзеров сети и вызвал среди них споры.

Автор поста сообщил, что недавно у них с супругой родился первый ребенок, и добавил, что в его семье существует традиция, согласно которой родитель дарит первенцу специальное «чучело». «Мать дарила мне такое, когда я родился, ей дарила ее мать, которой то же самое подарил ее отец», — объяснил рассказчик. По его словам, особенность игрушки заключается в том, что ее наполняют волосами родителя ребенка.

«Смысл заключается в том, что однажды ребенок повзрослеет и начнет стричь волосы, родители будут хранить их. Когда этот ребенок вырастет и сам станет родителем, дедушка и бабушка используют эти волосы, чтобы сделать новую игрушку новорожденному внуку», — уточнил мужчина

«Когда родилась моя дочь, моя мать потратила много времени, делая медведя из моих волос», — рассказал автор истории. Тогда он решил продолжить традицию и подарить игрушку ребенку, однако его жена не одобрила такую идею. «Я подумал, что она сочтет это милым, но она была очень зла», — признался герой истории. Женщина назвала традицию отвратительной и негигиеничной и запретила дарить медведя.

По словам автора, они долго спорили с супругой, но в итоге она сказала, что выбросит игрушку в мусор, если увидит ее рядом с ребенком. «Я был в шоке. За этим стояли десятилетия работы моей матери и поколения истории моей семьи», — признался он и добавил, что разочаровался в жене.

В комментариях под постом многие выразили поддержку герою истории, однако немало людей отметили, что семейная традиция автора достаточно необычная. «Я понимаю, что это эмоционально значимо для вас, но, если честно, это чертовски странно», — прокомментировал публикацию один из юзеров. «Я отлично понимаю, почему твою жену раздражает твоя странная традиционная делать куклу вуду», — высказался один из комментаторов. Большинство также посчитало, что автору стоило рассказать о традиции жене раньше, чем у них появится ребенок.