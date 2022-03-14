Украинские военные обстреляли здание детсада в ДНР
Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле украинскими военными здания детсада в Ясиноватой
Украинские военные обстреляли здание детского сада в городе Ясиноватая в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом штаб территориальной обороны ДНР сообщает в своем Telegram-канале.
В ведомстве заявили, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадало здание детского сада №6 в микрорайоне Зорька.
Ранее сообщалось, что под обстрел украинских войск в ДНР попал ствол шахты имени Засядько. В Министерстве угля и энергетики республики уточнили, что в результате случившегося под завалами оказались 83 человека. Отмечается, что в шахте также остановились два вентилятора главного проветривания.