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Украинские военные обстреляли здание детсада в ДНР

Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле украинскими военными здания детсада в Ясиноватой

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинские военные обстреляли здание детского сада в городе Ясиноватая в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом штаб территориальной обороны ДНР сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадало здание детского сада №6 в микрорайоне Зорька.

Ранее сообщалось, что под обстрел украинских войск в ДНР попал ствол шахты имени Засядько. В Министерстве угля и энергетики республики уточнили, что в результате случившегося под завалами оказались 83 человека. Отмечается, что в шахте также остановились два вентилятора главного проветривания.

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Алевтина Запольская
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