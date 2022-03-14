Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Донбассе десятки людей застряли в шахте из-за украинского обстрела

Более 80 шахтеров в Донбассе заточили под землю из-за обстрела со стороны Украины

Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) более 80 человек застряли в шахте имени Засядько. Ствол шахты попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оказался обесточен. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Министерстве угля и энергетики ДНР уточнили, что всего обстрелом под землей заточили 83 человека. В шахте остановились два вентилятора главного проветривания. В 09:20 по московскому времени на место уже отправился отряд горноспасателей, чтобы выводить людей на поверхность.

ВСУ продолжают регулярно обстреливать территорию Донецкой народной республики и города Донецка. Шахта имени Засядько расположена в Киевском районе столицы ДНР, на севере города — туда мины и другие снаряды ВСУ прилетают особенно часто.

Материалы по теме:
«Мечтаю маму обнять и увидеть наш дом» Как живут семьи, разделенные боевыми действиями в Донбассе на «своих» и «чужих»
«Мечтаю маму обнять и увидеть наш дом»Как живут семьи, разделенные боевыми действиями в Донбассе на «своих» и «чужих»
6 марта
«Дай мне пистолет и увози семью» 30 лет назад началась война в Приднестровье. За что сражались и умирали его защитники?
«Дай мне пистолет и увози семью»30 лет назад началась война в Приднестровье. За что сражались и умирали его защитники?
10 марта

Тем временем на Украине российская армия проводит спецоперацию по защите населения Донбасса. По последним сводкам Минобороны, из строя выведено более 1260 украинских танков и других боевых бронированных машин, свыше 1000 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 беспилотных летательных аппарата, а также 124 реактивные системы залпового огня.

Вчера в ДНР в результате обстрелов ранили четырех человек и повредили 22 жилых дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Стало известно о пожаре на знаменитом авиационном заводе Украины
Чимаев высмеял боксерские навыки чемпиона UFC
Очевидцы рассказали о мощном взрыве в центре Донецка
Австралия и Нидерланды подали в суд на Россию по делу о катастрофе MH17
Минобороны показало видео с передачей ДНР и ЛНР трофейной военной техники ВСУ
Мигрантов на стройках в регионе России захотели заменить жителями Северной Кореи
В Meta высказались о призывах к убийству лидеров стран
Приковавший себя наручниками к «Макдоналдсу» пианист объяснил свой поступок
Вильфанд пообещал части россиян апрельскую погоду
Крупнейшая российская авиакомпания отменила все рейсы в Казахстан
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.