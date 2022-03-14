В Донбассе десятки людей застряли в шахте из-за украинского обстрела

Более 80 шахтеров в Донбассе заточили под землю из-за обстрела со стороны Украины

В Донецкой народной республике (ДНР) более 80 человек застряли в шахте имени Засядько. Ствол шахты попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оказался обесточен. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Министерстве угля и энергетики ДНР уточнили, что всего обстрелом под землей заточили 83 человека. В шахте остановились два вентилятора главного проветривания. В 09:20 по московскому времени на место уже отправился отряд горноспасателей, чтобы выводить людей на поверхность.

ВСУ продолжают регулярно обстреливать территорию Донецкой народной республики и города Донецка. Шахта имени Засядько расположена в Киевском районе столицы ДНР, на севере города — туда мины и другие снаряды ВСУ прилетают особенно часто.

Тем временем на Украине российская армия проводит спецоперацию по защите населения Донбасса. По последним сводкам Минобороны, из строя выведено более 1260 украинских танков и других боевых бронированных машин, свыше 1000 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 беспилотных летательных аппарата, а также 124 реактивные системы залпового огня.

Вчера в ДНР в результате обстрелов ранили четырех человек и повредили 22 жилых дома.

