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В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины

Минобороны заявило об уничтожении 3920 объектов военной инфраструктуры Украины

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Министерстве обороны России сообщили, что всего с начала проведения специальной операции было уничтожено 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. Такое число «Ленте.ру» назвал официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что из строя выведено более 1260 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1000 единиц специальной военной автомобильной техники, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 беспилотных летательных аппарата, а также 124 реактивные системы залпового огня.

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21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Через три дня, 24 февраля, глава государства сообщил о начале специальной операции на Украине. В обращении к россиянам Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

Еще до начала специальной операции из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе на российскую территорию стали прибывать беженцы из ДНР и ЛНР. Они разместились в Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Курской и в других областях. На сегодняшний день около 40 тысяч эвакуированных жителей получили выплату в 10 тысяч рублей.

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Евгения Куликова
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