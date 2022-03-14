В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины

Минобороны заявило об уничтожении 3920 объектов военной инфраструктуры Украины

В Министерстве обороны России сообщили, что всего с начала проведения специальной операции было уничтожено 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. Такое число «Ленте.ру» назвал официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что из строя выведено более 1260 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1000 единиц специальной военной автомобильной техники, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 беспилотных летательных аппарата, а также 124 реактивные системы залпового огня.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Через три дня, 24 февраля, глава государства сообщил о начале специальной операции на Украине. В обращении к россиянам Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

Еще до начала специальной операции из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе на российскую территорию стали прибывать беженцы из ДНР и ЛНР. Они разместились в Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Курской и в других областях. На сегодняшний день около 40 тысяч эвакуированных жителей получили выплату в 10 тысяч рублей.