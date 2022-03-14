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В Минобороны показали уничтожение Су-25 украинских складов с боеприпасами

Минобороны опубликовало видео уничтожения штурмовиками Су-25 складов с боеприпасами ВСУ

Министерство обороны России показало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 складов с боеприпасами армии Украины. Видеозапись, опубликованная Минобороны, есть в распоряжении «Ленты.ру»

«Экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Авиационный удар наносился парой штурмовиков Су-25 ракетным вооружением», — говорится в описании к видеозаписи.

Самолеты вернулись на аэродром базирования после выполнения боевых задач. Цель противника была уничтожена.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Глава государства объяснил, что ее целью является денацификация и демилитаризация страны. Он также обратился к внешним силам, которые могут создать угрозу для страны — ответ России будет незамедлительным, подчеркнул Путин.

Анастасия Шейкина
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