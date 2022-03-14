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На Украине запретили продавать и покупать недвижимость

Министр юстиции Украины Малюська заявил, что в стране остановили операции с недвижимостью

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Министерство юстиции Украины запретило продавать и покупать недвижимость в стране. В работе услуг ведомства наблюдаются перебои, сообщают РИА Новости.

Об остановке операций с недвижимостью заявил глава Минюста Денис Малюська. В эфире телеканала «Украина 24» его попросили прокомментировать запрет на покупку и продажу объектов. «Недвижимость — да», — ответил Малюська.

Глава ведомства объяснил решение желанием властей не допустить незаконной смены собственности в сложившейся ситуации. Также в различных регионах страны ведомство предоставляет услуги с перебоями.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Нина Ташевская
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