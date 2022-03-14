В регионах прошли муниципальные выборы

В ряде регионов 13 марта прошли местные выборы,

В ряде регионов — в республиках Бурятия, Саха (Якутия), Краснодарском крае, Кировской, Смоленской и Сахалинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 13 марта прошли местные выборы, по итогам которых большинство вакантных мест получили кандидаты от партии «Единая Россия».

Также несколько мандатов также получили представители «Справедливой России — Патриотов — За правду» и КПРФ. Региональные эксперты НОМ, проводившие мониторинг кампаний, отметили, что выборы прошли в конкурентной среде и в целом спокойно.

По итогам выборов в Краснодарском крае главами Федоровского, Мезмайского, Пшехского, Прикубанского, Песчаного сельских поселений и Гирейского городского поселения становятся кандидаты от партии «Единая Россия». На выборах главы Батуринского сельского поселения большинство голосов избирателей получил самовыдвиженец.

В Республике Бурятии в довыборах депутата Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва по одномандатному избирательному округу №28 победил кандидат от партии «Единая Россия» — Бэликто Цыбиков (75,35 процента). Явка составила 32,55 процента избирателей.

В Республике Саха (Якутия) явка на досрочных выборах главы Жиганского эвенкийского национального наслега составила 34,76 процента. Большинство голосов избирателей получил кандидат от партии «Единая Россия» Степан Портнягин (78,78 процента).

В Республике Татарстан состоялись дополнительные выборы депутатов в представительные органы муниципальных образований в 15 муниципальных районах (Агрызский, Аксубаевский, Апастовский, Атнинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Кукморский, Лениногорский, Муслюмовский, Нурлатский, Тетюшский, Черемшанский, Чистопольский).

По всем округам было подано на регистрацию 70 кандидатов, зарегистрировано 66 кандидатов, из них победил лишь 21. В голосовании суммарно приняли участие 49,12 процента избирателей (2 750 человек). Конкурентность составила примерно 3 человека на место.

В Кировской области в выборах депутатов Орловской городской Думы пятого созыва приняли участие 13,66 процента избирателей (685 человек). Большинство голосов избирателей набрали восемь самовыдвиженцев, три кандидата от партии «Единая Россия», два — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», один — от партии ЛДПР и один — от партии КПРФ.

В Сахалинской области итоговая явка на довыборах депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 составила 7,6 процента избирателей. Победил кандидат от партии «Единая Росси» Алексей Римша (78,31 процента).

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югра досрочные выборы главы городского поселения «Пойковский» завершились победой кандидата от партии «Единая Россия» И. Бородиной (60,08 процента). Явка составила 25,64 процента избирателей.