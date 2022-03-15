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Контейнеровоз оператора застрявшего в Суэцком канале судна сел на мель у США

Тайваньский контейнеровоз Ever Forward сел на мель у восточного побережья США

Фото: Julio Cortez / AP

Контейнеровоз Ever Forward, оператором которого является тайваньская компания Evergreen Marine Corporation, сел на мель у восточного побережья США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральное информационное агентство Тайваня.

По информации агентства, инцидент произошел в Чесапикском заливе недалеко от острова Гибсон. Судно длиной 334 метра покинуло порт Балтимора, после чего село на мель. Оператор задействует водолазов для инспекции состояния днища и корпуса контейнеровоза, утечки топлива не обнаружено. Отмечается, что Ever Forward не препятствует навигации в заливе.

Компания Evergreen Marine Corporation также является оператором контейнеровоза Ever Given, застрявшего в Суэцком канале и заблокировавшего движение 23 марта 2021-го. Тогда снять его с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось только 29 марта, навигация возобновилась к вечеру того же дня. Происшествие принесло колоссальные убытки экономике Египта и других стран.

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Виктория Кондратьева
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