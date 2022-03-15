В США предложили стать соседом героя сериала «Офис»

Дом рядом с жильем героя сериала «Офис» выставили на продажу за 699 тысяч долларов

В США предложили поселиться рядом с главным героем сериала «Офис» Майклом Скоттом. Дом в Калифорнии по соседству с жильем известного персонажа выставили на продажу за 699 тысяч долларов, сообщает New York Post.

Планировка небольшого особняка в районе Сан-Фернандо полностью совпадает с расположением комнат в доме Скотта. В нем есть три спальни, открытая кухня с выходом в гараж, столовая и гостиная с камином. Из хозяйской спальни можно попасть на балкон и в ванную со слуховым окном. Площадь объекта составляет 130 квадратных метров.

В настоящее время дом принадлежит Бриттани Дипла. Она стала владелицей особняка в 2010 году, заплатив за него 300 тысяч долларов. Дипла выставила объект на продажу в начале марта и уже получила несколько предложений. «У меня запланировано два просмотра на ближайшее время, некоторые потенциальные покупатели уже связались со мной и дали положительный ответ. Думаю, что получу больше предложений», — заявила она.

Ранее в США выставили на продажу дом из фильма «Основной инстинкт». В этом особняке жила главная героиня картины, роль которой исполнила Шерон Стоун. Цена недвижимости в районе Стинсон-Бич составляет 29,6 миллиона долларов.

