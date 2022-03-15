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Зеленский заявил об использовании Украиной советской военной техники

Зеленский сказал, что вооруженные силы Украины используют советскую военную технику

Фото: Ukrinform / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы его страны во время боевых действий в том числе используют советскую военную технику. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы используем все, что имеем, мы даже сделали боеспособную старую советскую технику, которая была, которая вообще у нас не работала десятки лет», — сказал Зеленский на встрече лидеров стран Объединенных экспедиционных сил.

Он призвал западные страны увеличить объем военной помощи Украине. «Без ваших усилий нам было бы крайне тяжело, но поймите, нам нужно еще», — подчеркнул президент.

По его словам, военная помощь, которую Украина получает на неделю, используется за 20 часов.

Ранее Зеленский заявил, что Украина четко услышала от своих партнеров, что не сможет вступить в НАТО и это необходимо признать.

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Алевтина Запольская
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