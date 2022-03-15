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Стало известно имя нового гендиректора «Яндекса»

Тигран Худавердян станет новым гендиректором «Яндекса» в России вместо Елены Буниной

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян станет новым гендиректором компании в России вместо Елены Буниной. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«"Яндекс" объявляет о назначении Тиграна Худавердяна на пост генерального директора "Яндекса" в России. Тигран будет совмещать новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Бунина, занимавшая пост гендиректора с декабря 2017 года, продолжит работу в компании в качестве HR-директора. Помимо этого, она займется развитием образовательных проектов «Яндекса». Также уточняется, что гендиректором группы компаний «Яндекса» остается ее сооснователь Аркадий Волож.

Худавердян пришел в «Яндекс» в 2006 году в качестве менеджера проектов. Спустя два года он возглавил направление разработки приложений компании. Под его руководством было запущено несколько успешных продуктов, таких как «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Навигатор», он также занимался развитием сервиса «Яндекс.Такси». В 2019 году Худавердян занял пост управляющего директора группы компаний «Яндекса» и вошел в совет директоров.

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Асель Минбаева
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