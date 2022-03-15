«Газпром» увеличил поставки в девять европейских стран

«Газпром» оценил запасы газа в Европе. Общий остаток в европейских подземных хранилищах составляет 26,2 процента, сообщает компания в своем Telegram-канале. Подземные хранилища Германии опустошены на 74,9 процента, а Франции — на 80,8 процента.

По оценкам Gas Infrastructure Europe, на 13 марта объем газа в хранилищах на 20,4 процента меньше показателя прошлого года. Отобрано 50,4 миллиарда кубометров газа — 106,6 процента от объема, закачанного летом 2021 года. Отбор идет из остатков газа предыдущих лет.

С 1 января по 15 марта «Газпром», по предварительным данным, добыл 111,5 миллиарда кубометров газа (это на уровне аналогичного периода прошлого года). Поставки на внутренний рынок снизились на 5,7 процента. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 30,7 миллиарда кубометров. Это на 28,5 процента меньше, чем за тот же период 2021 года. При этом за 15 дней марта «Газпром» поставил за границу больше, чем за февраль этого года (на 15,6 процента). С 1 по 15 марта поставки относительно прошлого года увеличились в девять европейских стран, в частности, в Италию, Польшу, Хорватию, Грецию, Болгарию, Турцию (рост составил от 110,9 до 21,1 процента). Экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» тоже вырос.