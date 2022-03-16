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В Дербенте построят туркомплекс за 500 миллионов рублей

В Дагестане заключили договор о строительстве туркомплекса в Дербенте

Фото: Konrad Burdyn / Unsplash

Новый туристический комплекс построят в районе дагестанского города Дербента. Об этом в среду, 16 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Корпорацию развития Дагестана» (КРД).

Как отмечается, туркомплекс общей площадью в 4 гектара появится в селе Мичурино Дербентского района. Построить его планируют за пять лет. При этом сумма инвестиций в проект составит более 500 миллионов рублей.

«Это позволит притянуть больший поток туристов и послужит позитивным драйвером для потенциальных инвесторов к созданию подобных объектов на территории инвестиционной площадки и благотворно скажется на рекреационном профиле Дагестана на внутреннем туристическом рынке России», — пояснил гендиректор КРД Гимбат Гимбатов.

Так, на территории площадки возведут шесть гостевых коттеджей, аквапарк и два фудкорта. Кроме того, там появится автопарковка на 106 мест, спортивные и детские площадки.

Ранее в марте сообщалось, что в Башкирии планируют создать этноглэмпинг на берегу реки Сикияз. Новый комплекс получит название «Курай Парк» и появится на территории геопарка «Янган-Тау». Как ожидается, инвестор вложит в реализацию проекта около 29 миллионов рублей.

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Варвара Кошечкина
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