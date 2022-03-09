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В Башкирии создадут этноглэмпинг за 29 миллионов рублей

Этноглэмпинг «Курай Парк» построят в Башкирии на берегу реки Сикияз

Фото: родные-курорты.рф

В Башкирии планируют создать этноглэмпинг на берегу реки Сикияз. Об этом сообщает портал «Национальный акцент» со ссылкой на госкомитет республики по туризму.

Новый комплекс получит название «Курай Парк» и появится на территории геопарка «Янган-Тау». Как ожидается, инвестор вложит в реализацию проекта около 29 миллионов рублей.

«Работа глэмпинга будет включать организацию прогулок и экскурсий к достопримечательностям геопарка "Янган-тау", работу ремесленных мастерских для проведения этнических мастер классов, фотозоны, маркировку маршрутов для пеших, конных, вело- и мотопрогулок, проведение тематических мероприятий», — рассказал предприниматель, организатор проекта Александр Зеленкин.

Предполагается, что строительство номеров начнется уже в 2022 году. Этим же летом в глэмпинге планируют принять первых туристов. Полностью же завершить обустройство парка собираются к 2025 году. При этом власти региона надеются, что данный проект также поспособствует развитию гастрономического и событийного туризма в Башкирии.

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Варвара Кошечкина
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