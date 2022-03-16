В российских регионах России появятся отделения древней конно-спортивной игры

В пяти российских регионах в 2022 году появятся отделения федерации этноспорта кок-бору

В пяти регионах России в 2022 году появятся отделения спортивной федерации кок-бору, древней конно-спортивной игры, в ходе которой наездники пытаются забросить тушу козла на участок соперника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза кок-бору и национальных видов спорта РФ Кристину Карамышину.

По ее словам, в планах открыть отделения в 25 регионах .«В прошлом году была зарегистрирована первая в России спортивная федерацию кок-бору. В этом году мы приняли решение о том, что в пяти регионах России в 2022 году будут открываться отделения этой федерации - в Дагестане, Татарстане, Новосибирске, Алтайском крае и Бурятии. В планах открыть отделения федерации в 25 регионах, после чего мы можем претендовать на звание общероссийской федерации», — рассказала Карамышина.

Она также отметила популярность этого вида этноспорта в России. По ее данным, в 48 командах насчитывается 579 спортсменов. Особенно развит этот тюркский этноспорт в Республике Алтай, представители региона регулярно принимают участие в международных соревнованиях.

«Мы хотим легализовать игру именно как спорт, а не как общественную организацию. В Республике Алтай, где изначально создана федерация кок-бору, 12 команд, они проводят матчи и турниры, ездят на международные соревнования, занимаются лошадьми и их воспитанием», — рассказала президент Союза кок-бору.