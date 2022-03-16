Президенты Казахстана и Узбекистана провели телефонные переговоры

Главы Казахстана и Узбекистана Токаев и Мирзиеев обсудили минимизацию последствий кризиса

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Во время телефонного разговора президенты рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки и взаимодействия стран Средней Азии. В частности, Токаев и Мирзиеев обсудили минимизацию последствий кризисных явлений в мировой экономике для своих республик.

Стороны также отметили важность создания благоприятных условий для увеличения объемов двусторонней торговли, а также ускорения реализации масштабных проектов кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, пищевой и текстильной отрасли.

2 марта сообщалось, что в Казахстане по распоряжению премьер-министра республики Алихана Смаилова при правительстве был создан оперативный штаб по антикризисным мерам. В его задачи входит рассмотрение и решение проблем, возникающих в экономике и бизнесе страны из-за санкций в отношении России.