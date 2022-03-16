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Минобороны сообщило о боях в Северодонецке

Минобороны России сообщило, что в городской черте украинского Северодонецка идут бои

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В городской черте украинского Северодонецка в настоящее время идут бои. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль населенные пункты Михайловку, Ставку, Ботманку, Васильевку. Кроме того, идут бои за Верхнеторецкое, уточнил Конашенков.

В ведомстве добавили, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены 128 военных украинских объектов. Среди них: ЗРК «Бук-М1», ЗРК «Оса», 4 радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, 4 командных пункта, 7 складов вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки российская авиация и средства противовоздушной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) сбили два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова и один МиГ-29 в районе Новая Быковка. Помимо этого, министерство отчиталось о четырех сбитых беспилотных летательных аппаратах, которые принадлежали Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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