Женщина поймала свекровь на слежке и запретила ей приходить в гости

Пользовательница Reddit рассказала, что свекровь установила камеру в ее доме ради слежки

Пользовательница Reddit c ником @throwraOP96657 рассказала, как обнаружила у себя дома скрытую камеру, установленную ее свекровью. Женщина призналась, что после того как поймала мать мужа на слежке, разругалась с ней и запретила приходить в гости.

Рассказчица пояснила, что ухаживает за супругом, который остался прикованным к постели после автомобильной аварии. «Свекровь чересчур давит на меня, она вечно требует, чтобы я заботилась о муже и была рядом с ним», — поделилась автор поста и добавила, что свекровь ни в чем ей не помогает.

Однажды, по словам женщина, мать мужа отчитала ее за то, что та недостаточно быстро сменила супругу простыни. «Я понятия не имела, откуда она узнала об этом, потому что муж не звонил ей. Затем сестра супруга позвонила мне и рассказала, что свекровь установила в спальне камеру, чтобы следить за тем, как я ухаживаю за ее сыном», — рассказала женщина.

Автор публикации уточнила, что обыскала комнату и действительно обнаружила в ней камеру, в установке которой позже призналась свекровь. После этого героиня истории поругалась с матерью мужа и запретила ей приходить к ним домой. Рассказчица добавила, что родственники ее супруга не одобрили такое решение и встали на сторону свекрови. Кроме того, против подобного запрета выступил и сам супруг: он заявил, что в таком случае готов переехать к матери.

Однако многие пользователи Reddit оправдали поступок автора поста, сочтя поведение матери ее мужа неприемлемым. «Ты не виновата, и, честно говоря, мне кажется, что свекровь нарушила закон», «Господи, это серьезное нарушение частной жизни», — высказались юзеры о поступке свекрови. Многие из них также посоветовали героине истории согласиться с тем, чтобы ее муж переехал.

