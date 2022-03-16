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Российский охранник собирался взорвать соседей по коммуналке с помощью СВУ

В Ленобласти охранник сделал самодельную бомбу, чтобы взорвать трех соседей по коммуналке

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Кировском районе Ленинградской задержали 53-летнего охранника, подозреваемого в покушении на убийство трех человек. Об этом в среду, 16 марта, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям издания, в начале марта возле дома № 42 на Шоссе Революции в поселке Мга местные жители обнаружили предмет, похожий на самодельную бомбу. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН выяснили, что это либо муляж СВУ, либо СВУ в неоконченном снаряженном виде в безопасном состоянии. Экспертиза показала, что предмет содержит 600 граммов взрывчатого вещества на основе тротила.

Сначала в полиции возбудили дело по статье 223 («Незаконное изготовление взрывных устройств») УК РФ, однако позже выяснилось, что россиянин установил СВУ, так как собирался взорвать своих соседей по коммунальной квартире. Как сообщают «Невские новости», вместе с ним проживали 21-летний безработный, 38-летний мебельщик и 25-летняя сотрудница центра занятости населения. После этого в отношении охранника завели новое дело — уже по статье 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ.

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Елизавета Новикова
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