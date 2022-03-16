В России указали на финансовую выгоду от выхода из Совета Европы

Сенатор Джабаров считает, что Россия выйдет из Совета Европы раньше установленного срока

Выход России из Совета Европы (СЕ) принесет стране финансовую выгоду, так как сэкономит бюджетные средства, которые тратились на взносы. Права человека, прописанные в Европейской конвенции, закреплены в Конституции страны и будут соблюдаться, рассказал «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Комитет министров Совета Европы должен попросить Россию немедленно выйти из организации. Если Москва откажется, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предлагает как можно быстрее назвать срок, после которого Россия приостановит членство, говорится в докладе по итогам внеочередной сессии ПАСЕ. Согласно регламенту, после решения о выходе Россия окончательно перестанет быть страной-участницей Совета Европы 31 декабря 2022 года, однако член Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что это случится раньше.

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Права человека

После выхода России из Совета Европы в стране утратит силу Европейская конвенция о правах человека. Она гарантирует гражданам соблюдение ключевых прав: права на жизнь, свободу, образование, вступление в брак, личную неприкосновенность, справедливый суд, а также защищает от рабства, принудительного труда и пыток. Также россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

По словам Владимира Джабарова, права человека в России продолжат соблюдаться, поскольку после вступления в Совет Европы они были закреплены в Конституции или законодательстве.

«Исключение России из Совета Европы не значит ничего, кроме экономии 32,5 миллиона евро ежегодно. Что касается прав человека, то все требования конвенции по правам человека при вступлении мы выполнили, они все находятся в нашей Конституции. Российские граждане защищены своей Конституцией. А то, что творил Совет по правам человека в ЕСПЧ, то это издевательство над нашей страной. Они ни разу не вынесли решение в пользу России, всегда против нас. Поэтому для нас это ровным счетом ничего не означает», — пояснил сенатор.

После вступления в Совет Европы Россия не ратифицировала Шестой протокол Европейской конвенции, который запрещает смертную казнь в мирное время. Тем не менее сейчас действует мораторий на вынесение таких приговоров. Владимир Джабаров объяснил, что отменить его может только Конституционный суд.

«Отмена смертной казни у нас вынесена решением Конституционного суда, только Конституционный суд может принять решение, применяем ли мы эту меру в дальнейшем или нет. Не имеет значения, с Советом Европы или без Совета Европы, пока мораторий на смертную казнь у нас действует», — сказал он.

Совет Европы без России

После выхода России из Совета Европы функционал организации может в корне измениться, считает Владимир Джабаров.

«Вы бы видели, что творилось на этих площадках. Они изголялись, кто кого перещеголяет с оскорблением в адрес России. Чем меньше мы будем проявлять интерес к ним, тем быстрее они угаснут. У них и так никаких интересов, кроме России, а сейчас если России не будет, они вообще зачахнут. А если будем проявлять интерес, якобы мы интересуемся, описывать, что там происходит, у них появится второе дыхание. Я бы вообще их вычеркнул из нашей повестки, их просто нет, как не было до середины 90-х годов, пока мы не вступили в Совет Европы», — заключил сенатор.

ПАСЕ проголосовала за предложение исключить Россию из старейшей европейской правозащитной организации. За высказались 216 членов, трое воздержались.

«Российская Федерация совершила грубые нарушения Устава Совета Европы, несовместимые со статусом государства-члена», — сказано на сайте организации.

15 марта депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия выходит из СЕ по собственной воле. Он назвал данное решение взвешенным и обдуманным. Глава МИД России уведомил об этом генсека организации.

25 февраля Совет Европы запустил процедуру приостановки членства России из-за военной спецоперации на Украине.

