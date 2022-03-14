Российская делегация приостановила работу в ПАСЕ

Сенатор Совфеда Башкин объявил о приостановке работы российской делегации в ПАСЕ

Российская делегация приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил член делегации, сенатор Александр Башкин, его слова передает РИА Новости.

«Принято решение не принимать участие в работе комитетов и органов ПАСЕ, в пленарных заседаниях», — заявил политик.

Башкин объяснил, что подобное решение пришлось принять в связи с яркими антироссийскими направлениями работы ассамблеи. Кроме того, он напомнил, что сейчас власти России рассматривают вопрос о прекращении участия РФ в Совете Европы.

Ранее председатель ПАСЕ Тини Кокс призвал Россию прекратить операцию в Донбассе. Он также заявил, что страны ПАСЕ должны консолидировано ответить на действия Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. По его словам, таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).