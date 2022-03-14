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Российская делегация приостановила работу в ПАСЕ

Сенатор Совфеда Башкин объявил о приостановке работы российской делегации в ПАСЕ
Александр Башкин

Александр Башкин. Фото: Globallookpress.com

Российская делегация приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил член делегации, сенатор Александр Башкин, его слова передает РИА Новости.

«Принято решение не принимать участие в работе комитетов и органов ПАСЕ, в пленарных заседаниях», — заявил политик.

Башкин объяснил, что подобное решение пришлось принять в связи с яркими антироссийскими направлениями работы ассамблеи. Кроме того, он напомнил, что сейчас власти России рассматривают вопрос о прекращении участия РФ в Совете Европы.

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Никита Абрамов
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