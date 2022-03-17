«Барселона» победила «Галатасарай» со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

Каталонская «Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги Европы сезона-2021/2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/8 финала турнира команда одержала победу над турецким «Галатасараем» со счетом 2:1. На 28-й минуте турки вышли вперед благодаря голу защитника Маркао Тейшейры. Затем за «Барселону» забили полузащитник Педри (37-я) и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг (49-я). Первый матч между командами завершился безголевой ничьей.

В этом сезоне «Барселона» впервые за 20 лет осталась без плей-офф Лиги чемпионов. Из-за этого команда потеряла более 30 миллионов евро. Отмечалось, что каталонцы планировали бюджет с расчетом на то, что команда дойдет как минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы пройдет 18 марта в в Ньоне. Матчи состоятся 7 и 14 апреля.