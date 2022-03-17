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Украинские беженки пожаловались на израильских сутенеров

В Израиле заявили о попытках сутенеров воспользоваться положением беженок с Украины

Фото: Amir Cohen / Reuters

Гражданки Украины, пытавшиеся в последние несколько недель въехать в Израиль, рассказали сотрудникам пограничной службы, что билеты на самолет им оплачивали неизвестные мужчины. Об этом пишет сайт «Новости Израиля» со ссылкой на журналистов N12.

По словам репортеров, сутенеры обещали женщинам помощь и покупали им билеты на самолет. Беженок, которым удалось въехать в страну, вынуждали отрабатывать долги.

Издание отмечает, что пограничная служба отказывает во въезде в страну женщинам, приехавшим по приглашению незнакомых мужчин, с которыми они связались в соцсетях.

По сведениям издания, украинские власти, а также страны Европы неоднократно предупреждали об опасностях для беженок. Появляются сообщения о том, что сутенеры встречают женщин на границах и выдают себя за волонтеров. Как пишет DW (Россия ввела санкции против Deutsche Welle, вещание канала прекращено, а сайт заблокирован Роскомнадзором) со ссылкой на представителей полиции, удалось пресечь десятки попыток подозрительных мужчин увезти с вокзала прибывающих в Германию беженок с Украины. При этом не зафиксировано ни одного преступления на сексуальной почве.

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Варвара Кошечкина
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