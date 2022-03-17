Великобритания решила разместить в Польше дополнительные боевые мощности

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил о размещении в Польше британской системы ПВО

Великобритания решила развернуть в Польше дополнительные боевые мощности — собственную систему ПВО Sky Sabre («Скай сэйбер») и сотню британских военнослужащих. С таким заявлением выступил министр обороны королевства Бен Уоллес на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Польши Мариушем Блащаком. Его слова приводит ТАСС.

«Могу объявить, что мы размещаем в Польше систему ПВО средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 человек персонала, чтобы поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства», — декларировал британский военный министр.

Он добавил, что обсуждаемая система ПВО — самая современная в своем классе и «может попасть в цель размером мяча для тенниса со скоростью звука». Также Уоллес сообщил, что Британия и Польша договорились вместе развивать в будущем эту систему.

Система ПВО Sky Sabre приспособлена для ведения огня зенитными управляемыми ракетами CAMM (Common Anti-air Modular Missile). В свою очередь, 99-килограммовые ракеты САММ способны поражать истребители, беспилотники и бомбы с лазерной системой наведения, развивая скорость до 3700 километров в час.