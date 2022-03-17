Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине сообщили о задержании гражданина России

На Украине заявили о задержании в Киеве подозреваемого в подделке документов россиянина

Фото: Antonio Bronic / Reuters

В Киеве по подозрению в подделке документов был задержан гражданин России. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины, передает РИА Новости.

В ведомстве утверждают, что в украинской столице задержали 60-летнего россиянина, который «сбывал поддельные удостоверения для беспрепятственного проезда через блокпосты». Уточняется, что во время обыска по месту его жительства силовиками были найдены многочисленные удостоверения «Специализированного государственного антикоррупционного комитета» и разрешения неустановленного образца для прохождения блокпостов без проверки транспортных средств.

В офисе украинского генпрокурора добавили, что в доме у мужчины также были обнаружены поддельные сертификаты об участии в акции гуманитарной помощи в качестве членов международных организаций, в частности — Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Материалы по теме:
«Нас тут убивают *****» Как в Донбассе люди живут и гибнут на линии фронта с надеждой на долгожданный мир. Репортаж
«Нас тут убивают *****»Как в Донбассе люди живут и гибнут на линии фронта с надеждой на долгожданный мир. Репортаж
2 марта
«К такому нельзя подготовиться» Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
«К такому нельзя подготовиться»Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
Вчера

«В настоящее время сотрудниками СБУ (Службы безопасности Украины — прим. «Ленты.ру») проверяется причастность задержанного, а также других граждан, к совершению диверсионной деятельности», — заключили в ведомстве.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил, что на западе Украины спецподразделение СБУ «Альфа» задержало бизнесмена Вагифа Алиева. Отмечается, что задержанный предприниматель считается партнером украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и экс-депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Столара.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США
Минобороны раскрыло количество уничтоженных военных объектов Украины
Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта на Украине
Российского полицейского поймали с поличным при получении взятки
Рыбак поймал трехметрового столетнего осетра
В ООН назвали число погибших украинцев
Экономист призвал россиян воздержаться от покупки продуктов впрок
Россияне бросились скупать обувь перед закрытием магазинов иностранных брендов
Россиянам назвали условия получения новых выплат для детей
В Крыму собрались построить новый город
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.