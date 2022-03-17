На Украине сообщили о задержании гражданина России

На Украине заявили о задержании в Киеве подозреваемого в подделке документов россиянина

В Киеве по подозрению в подделке документов был задержан гражданин России. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины, передает РИА Новости.

В ведомстве утверждают, что в украинской столице задержали 60-летнего россиянина, который «сбывал поддельные удостоверения для беспрепятственного проезда через блокпосты». Уточняется, что во время обыска по месту его жительства силовиками были найдены многочисленные удостоверения «Специализированного государственного антикоррупционного комитета» и разрешения неустановленного образца для прохождения блокпостов без проверки транспортных средств.

В офисе украинского генпрокурора добавили, что в доме у мужчины также были обнаружены поддельные сертификаты об участии в акции гуманитарной помощи в качестве членов международных организаций, в частности — Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«В настоящее время сотрудниками СБУ (Службы безопасности Украины — прим. «Ленты.ру») проверяется причастность задержанного, а также других граждан, к совершению диверсионной деятельности», — заключили в ведомстве.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил, что на западе Украины спецподразделение СБУ «Альфа» задержало бизнесмена Вагифа Алиева. Отмечается, что задержанный предприниматель считается партнером украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и экс-депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Столара.