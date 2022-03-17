Российского депутата обвинили в даче взятки сотруднику налоговой службы

Под Калининградом 50-летнего депутата обвинили в передаче 1,5 млн рублей сотруднику ФНС

В Калининградской области 50-летней женщине, состоящей в совете депутатов одного из городских округов, предъявили обвинение по делу о коррупции. Об этом в четверг, 17 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления СК России Наталья Гацко.

Вместе с ней задержали 44-летнего начальника отдела камеральных проверок одной из межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы (ФНС) и 54-летнего сотрудника этой же инспекции, выступавшего в роли посредника при передаче денег.

По данным следствия, в 2016 году обвиняемая, занимая должность руководителя группы компаний, занизила доходы фирмы на 62 миллиона рублей в налоговой декларации. В августе 2017 года обвиняемая передала через инспектора ФНС взятку в размере 1,5 миллиона рублей для его руководителя за то, чтобы избежать ответственности в виде начисления налогов, штрафов и пеней за выявленные сотрудниками налоговой службой нарушения.

Сейчас решается вопрос о помещении депутата в СИЗО, вину женщина отрицает. Начальника отдела отправили под домашний арест, а в отношении второго сотрудника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.