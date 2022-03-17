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В Москве пройдет фестиваль «Холи Мела»

Индийский культурно-национальный центр проведет в Москве фестиваль «Холи Мела» 19 марта

Фото: Индийский Национальный Культурный Центр «СИТА»

Индийский культурно-национальный центр «СИТА» проведет в Москве 19 марта фестиваль «Холи Мела». Как уточнили в пресс-службе центра, жителей и гостей столицы, помимо игры с красками, ожидают знакомство с кухней и культурой азиатской страны, а также индийский базар, где все желающие смогут приобрести специи, одежду, ювелирные изделия и сладости.

Организаторы рассказали, что специально для фестиваля подготовили насыщенную программу, состоящую из трех блоков, объединяющих индийский базар и кухню, культурную программу и игру с красками Холи. Отмечается, что в культурном блоке представлен конкурс индийского танца, который будет состоять из нескольких номинаций, таких как классика, народные и танцы в стиле Болливуд.

В культурном центре указали, что вход на мероприятие будет бесплатным. Желающим посетить фестиваль необходимо пройти регистрацию на сайте. Гипоаллергенные краски можно будет приобрести на фестивале.

Фестиваль Холи — ежегодный индуистский праздник весны и плодородия. Согласно традиции, участники мероприятия обсыпают друг друга разноцветными порошками из сухих трав. Фестиваль «Холи Мела» состоится уже в 14-ый раз.

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Варвара Кошечкина
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