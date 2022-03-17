Россиянин предстанет перед судом за поножовщину с сожительницей и знакомым

В Калмыкии пьяный россиянин напал с ножом на сожительницу и зарезал знакомого

В Республике Калмыкия предстанет перед судом россиянин, устроивший поножовщину с сожительницей и зарезавший знакомого. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 27 декабря 2021 года на территории животноводческой стоянки пьяный 48-летний мужчина поссорился с сожительницей и взялся за нож. Сначала он угрожал женщине убийством, а после напал на нее и нанес три удара в грудь. Через некоторое время он встретился со знакомым 33-летним уроженцем Московской области.

Мужчины выпили и в ходе общения между ними произошла ссора. Обвиняемый снова взялся за нож и нанес около шести ударов в грудную клетку. В результате мужчина скончался. Пострадавшая женщина отделалась легкими ранениями. СКР возбудил уголовное дело об угрозе убийством, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.