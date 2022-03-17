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Китай напомнил НАТО про бомбежку своего посольства в Югославии

Официальный Китай заявил, что не забудет, как НАТО бомбило его посольство в Югославии

Фото: Wikipedia

Китай не забудет, как НАТО бомбило его посольство в Югославии. С таким заявлением выступила миссия КНР при Европейском союзе (ЕС), передает РИА Новости.

Таким образом официальный Пекин ответил на критику в свой адрес за позицию по военной операции России на Украине. «Китайский народ способен полностью разделить боль и страдания других стран, потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии», — написало представительство Китая в ЕС на своем сайте.

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«И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права», — заявили в миссии, имея в виду Североатлантический альянс. Также представительство напомнило, что НАТО продолжает расширять спектр своих военных операций. В Китае призвали НАТО задуматься над своей ролью в обеспечении стабильности и безопасности в мире.

Ранее стало известно, что власти Китая уже приняли решение о том, чтобы направить экономическую помощь России на фоне спецоперации на Украине. Собеседник издания The Guardian, знакомый с ходом китайско-американских переговоров в Риме, оценил встречу негативно.

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Николай Чигасов
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