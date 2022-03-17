Захарова назвала диалог между Россией и Украиной показателем прогресса в переговорах

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала показатель прогресса в переговорах по Украине. Об этом она заявила на брифинге, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Захаровой, сам факт переговоров между Украиной и Россией и есть показатель прогресса в диалоге между двумя странами.

Она также добавила, что не может раскрыть содержание переговорного процесса, поскольку он является закрытым.

Ранее во время брифинга Захарова назвала условие для завершения российской спецоперации на Украине. Дипломат отметила, что требования Москвы к Киеву вытекают из целей и задач проводимой операции, сроки окончания которой зависят от украинского руководства.