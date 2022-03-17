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Россиянка попыталась подкупить сотрудника колонии ради мужа

В Самаре задержана женщина при попытке дать взятку в 500 тыс рублей сотруднику колонии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Самаре сотрудники службы безопасности ФСИН задержали женщину, которая намеревалась подкупить сотрудника колонии ради мужа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

10 марта она передала 500 тысяч рублей сотруднику ИК в торговом центре. После этого ее взяли с поличным. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о даче взятки.

По версии следствия, незаконное денежное вознаграждение предназначалось за то, чтобы сотрудник не оформлял на мужа подозреваемой материалы по факту покушения на сбыт наркотиков. После того, как женщина предложила сотруднику МК деньги, он сообщил об этом в правоохранительные органы.

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Любовь Ширижик
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