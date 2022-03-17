Кадыров сообщил о спасении спецназовцев из кольца украинских националистов

Глава Чечни Кадыров заявил о прорыве войсками кольца в Мариуполе, в которое попал спецназ

Российские войска под Мариуполем провели успешную спецоперацию по спасению группы спецназовцев из окружения украинских националистов. Об этом в своем Telegram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В ходе спецоперации сперва удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего противник стремительно отступил под огневым натиском. Кадыров добавил, что каждого из бойцов за проявленную стойкость и мужество представят к государственной награде.

Дважды бандеровцы предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге. Поэтому они вернулись живыми и невредимыми Рамзан Кадыров глава Чечни

Выяснилось, что в координации операции участвовал депутат Госдумы Адам Делимханов.

Просьба от президента

Глава республики также рассказал, что принял участие в совещании президента России Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки субъектов страны. По его словам, глава государства передал слова благодарности военнослужащим из Чеченской Республики, выполняющим поставленные задачи на Украине. Путин отметил, что они «выполняют свой профессиональный долг в высшей степени достойно».

Глава Чечни поделился, что после совещания он провел телефонный разговор с российским лидером. «Президент, проявляя отеческую заботу, попросил меня беречь ребят», — сказал он. При этом в ходе совещания Путин попросил Кадырова передать привет военным на Украине.

Ранее появились данные о нахождении руководителя региона на Украине — в сети опубликовали видео, на котором Кадыров запечатлен в окружении чеченских бойцов, принимающих участие в специальной операции. После Кадыров подтвердил эти сведения и уточнил, что он находился в Гостомеле. «На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?» — спросил глава Чечни.

Сложная обстановка под Мариуполем

16 марта Минобороны России обвинило власти Украины в удержании «живого щита» для националистов в Мариуполе. По информации российского ведомства, почти все эвакуированные из Мариуполя отказались переезжать на территории, контролируемые Киевом. При этом украинская сторона присвоила успех операции себе. Кроме того, киевские власти принимали все меры, чтобы «живой щит» для нацистов продолжал оставаться в городе.

Также в военном ведомстве опровергли обвинения Киева в якобы нанесении авиаудара по драмтеатру в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители. Согласно заявлению Минобороны, боевики украинского националистического полка «Азов» совершили кровавую провокацию и взорвали заминированное здание театра. Военные подчеркнули, что не рассматривали драмтеатр в качестве цели для поражения из-за потенциальной опасности для мирных жителей.

В свою очередь, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что боевики «Азова» предпринимают попытки вырваться из Мариуполя в гражданском. По его словам, у них не всегда получается. Так, Пушилин объяснил, что боевики пытаются маскироваться под гражданских лиц, но их выдают татуировки с нацистской символикой. Он добавил, что некоторые даже срезают ножом свои тату перед тем, как попытаться переместиться в безопасное место.