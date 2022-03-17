В СПЧ обратились к газете La Stampa после публикации фото из Донецка

Глава СПЧ Фадеев назвал грязным подлогом публикацию La Stampa с фото погибших в Донецке

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к главным редакторам итальянской газеты La Stampa и американского телеканала ABC News, которые ранее выдали фотографии из Донецка с погибшими после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обломками ракеты за «российскую агрессию». В своем Telegram-канале он сообщил, что отправил письма представителям изданий, и назвал произошедшее подлогом.

Фадеев подчеркнул, что люди за рубежом мало знают о преступлениях ВСУ и нацбатальонов в отношении гражданского населения, так как иностранные СМИ об этом не рассказывают. «Крупные иностранные СМИ теперь не чураются самых грязных подлогов», — заявил он.

Председатель СПЧ добавил, что Совет ранее разослал журналистам и редакторам зарубежных изданий, а также западным политикам, дипломатам и правозащитникам подборку материалов о происходившем в Донбассе. «Я также направил письма главным редакторам ABC News и газеты La Stampa с указанием на вопиющее нарушение принципов журналистики и понятий морали», — отметил Фадеев.

О том, что La Stampa выдала снимок с последствиями удара ВСУ по столице ДНР с применением ракеты «Точка-У» за последствия «атаки России», стало известно 16 марта. Снимок появился на обложке издания, проиллюстрировав материал о спецоперации на Украине. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобный материал примером особого цинизма.

Ранее ABC News в своем материале об ударе Вооруженных сил РФ по Яворовскому полигону использовали снимок с обломками ракеты «Точка-У» в Донецке.

14 марта в центре Донецка прозвучал мощный взрыв. Позднее стало известно, что силам ПВО удалось перехватить запущенную украинской стороной ракету «Точка-У». Ее обломки упали на мирных жителей. В результате удара погиб 21 человек, десятки получили ранения.