Сотрудницу российского банка отправили в колонию за хищение миллионов у клиентов

В Сургуте суд приговорил к 4 годам экс-сотрудницу банка за хищение 19 млн рублей со счетов

Сургутский городской суд вынес приговор бывшей сотруднице банка, которая похитила 19 миллионов рублей со счетов клиентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Женщину признали виновной в мошенничестве и назначили ей наказание в виде четырех лет лишения свободы. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевших о взыскании с осужденной ущерба на сумму похищенного.

В ходе следствия она добровольно вернула один миллион рублей. Исполнение наказания отсрочено до достижения ребенка женщины 14-летнего возраста.

По данным прокуратуры, с 2017-го по 2019 год сотрудница банка без согласия клиентов закрывала их счета, а находящиеся на них средства переводила себе.