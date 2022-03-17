«Удоканская медь» приобрела для онкодиспансера Забайкалья линейный ускоритель

«Удоканская медь» направила 200 миллионов рублей на покупку аппарата для онкодиспансера

Компания «Удоканская медь» (входит в холдинг USM Алишера Усманова) направила около 200 миллионов рублей на покупку медицинского линейного ускорителя для онкологического диспансера в Забайкальском крае. Об этом говорится в сообщении компании.

Медицинский линейный ускоритель заряженных частиц для проведения наружной радиотерапии применяется при злокачественных новообразованиях любых тканей и органов. Такой аппарат позволяет реализовать методику облучения с высокой мощностью дозы, что отвечает современным протоколам лечения.

В настоящее время в краевом онкологическом диспансере функционирует лишь один линейный ускоритель. Ресурсов одного аппарата не хватает, чтобы справиться с очередью пациентов, нуждающихся в лучевой терапии.

Сегодня в Забайкальском крае на учете состоит 26 тысяч человек с онкологическими заболеваниями, и этот показатель ежегодно увеличивается более чем на 10 процентов. Лишь около тысячи забайкальцев получают лечение, не выезжая из региона — остальные вынуждены обращаться в клиники других городов.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов обратился к компании «Удоканская медь» с просьбой приобрести необходимый региону дорогостоящий аппарат с учетом несбалансированности бюджета и необходимости устранения последствий пандемии COVID-19 в социально-экономической сфере.

Инвестор принял решение оказать поддержку системе краевого здравоохранения, предоставив средства на приобретение дорогостоящего оборудования, а также на обучение медицинского персонала работе с ним.

«Удоканская медь», реализующая якорный инвестиционный проект на севере Забайкалья, на системной основе участвует в решении социальных проблем региона, в том числе инвестируя средства в борьбу с пандемией COVID-19.

В 2021 году объем финансирования социальных проектов составил свыше 700 миллионов рублей — как в рамках Программы социально-экономического взаимодействия с правительством края и Каларским округом, так и в результате благотворительных и спонсорских инициатив. Так, в 2021 году 115 миллионов рублей было направлено на лечение двухлетнего Кости Гепалова, страдающего спинально-мышечной атрофией.

Лучевая терапия (или радиотерапия, радиационная терапия) — метод лечения онкозаболевания с помощью ионизирующей радиации. Относится к видам местного воздействия на опухоль. Под воздействием потока элементарных частиц необратимо разрушается структура ДНК агрессивных злокачественных клеток, что препятствует их дальнейшему делению. Именно активные быстро делящиеся раковые клетки больше подвержены ионизации и быстрее погибают в результате облучения по сравнению со здоровыми тканями.

