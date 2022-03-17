Врач назвал два простых и эффективных упражнения на каждый день для похудения

Британский врач Мосли рекомендует делать приседания и отжимания каждый день для похудения

Британский врач-диетолог назвал два простых и эффективных упражнения для похудения. Об этом сообщает Times Now.

Известный врач и телеведущий Майкл Мосли считает, что лучшие упражнения для похудения на каждый день — это отжимания и приседания. Специалист выступает против жестких безбелковых диет, из-за которых худеющий теряет не только жир, но и мышечную массу. Для сохранения мышечной массы Мосли рекомендует включать в ежедневный рацион не менее 50 граммов чистых белков, а худеть здорово, по его мнению, можно лишь при сочетании сбалансированного питания и физических нагрузок.

Что касается упражнений, диетолог считает, что отжимания являются лучшим силовым упражнением, которое можно выполнять самостоятельно. Отжимания, по его мнению, не только укрепляют верхнюю часть тела и способствуют сбросу лишнего веса, но и улучшают качество сна. Мосли советует делать около 40 отжиманий в день, совершать пешие прогулки или ездить на велосипеде.

Приседания, по мнению британского специалиста, также очень полезны, так как задействуют максимальное количество мышц и укрепляют сухожилия. Кроме того, Мосли заявил, что приседания — один из лучших способов активизировать работу мозга. Врач рекомендует выполнять два эти упражнения сразу же после пробуждения, так как подобная тренировка положительно воздействует на мышцы всего тела и полезна для здоровья сердца и мозга.

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