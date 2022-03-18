Подсчитана торговая связь России с не поддержавшими санкции странами

Доля не поддержавших санкции стран в торговом обороте России составила 45,8 процента

Международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала глубину торговых связей России от торговли со странами, не поддержавшими санкции из-за спецоперации на Украине. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

По оценкам авторов, на страны, не поддержавшие западные санкции в отношении России, приходится 45,8 процента товарооборота России (суммы всех проданных и закупленных товаров): 44,2 процента экспорта и 48,6 процента импорта. По итогам 2021 года эта доля в количественном выражении составила 359,8 миллиарда долларов. На поддержавшие санкции приходится 54,2 процента.

Среди не поддержавших лидерами по объему товарооборота стали Китай (доля 17,9 процента или 140,7 миллиарда долларов), Белоруссия (4,9 процента или 38,4 миллиарда), Турция (4,2 процента или 33 миллиарда долларов), Казахстан (3,3 процента или 25,6 миллиарда долларов), Индия (1,7 процента или 13,6 миллиарда долларов) и Бразилия (один процент или 7,5 миллиарда долларов).

Среди стран, поддержавших санкции, первое место занимает Евросоюз (36 процентов или 282 миллиарда долларов). Его показатели более чем вдвое превосходят показатели Китая. Далее располагаются Германия (7,3 процента), Нидерланды (5,9 процента), США (4,4 процента) и Италия (четыре процента).

Доля стран, поддержавших санкции, во внешней торговле России постепенно снижалась на протяжении нескольких последних лет: с 67,6 процента по состоянию на начало 2014 года до нынешних 54,2 процента. Одновременно росли объемы российского экспорта в те страны, которые не стали присоединяться к ограничениям: с 30 до 44,2 процента или до 217 миллиардов долларов из общих 491,6 миллиарда. Показатели импорта также росли: с 36,4 до 48,6 процента или до 142,7 миллиарда долларов из общих 293,4 миллиарда.

Санкции в отношении России были введены США, странами Евросоюза, Великобританией, Японией и некоторыми другими государствами в конце февраля и начале марта после начала объявленной президентом Владимиром Путиным спецоперации на Украине. Помимо прочего, они предусматривают ограничения в торговле, запрет на поставку в Россию и закупку целого ряда товаров. К тому же, под санкции попали некоторые крупные банки, корреспондентские счета которых в долларах, евро, фунтах и иенах были заморожены.

